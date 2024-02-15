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Уикенд

Deep Purple и Green Apelsin: вся палитра этого уикенда в Нижнем

Циничная комедия, мировая опера, авангардные инсталляции, русская хтонь и «Откуда ты тут взяла-ась?»

16.02 | 17.02 | 18.02

16 февраля

Финальный концерт зимнего сезона Pianissimo

16 февраля в 19:00 в Пакгаузах на Стрелке пройдет выступление молодого музыканта Константина Хачикяна. Пианист исполнит сонату №3 Шопена, «Времена года» Чайковского, «Венгерски рапсодии» Листа и четыре сонаты Скарлатти. А наше интервью с создателем Pianissimo можно почитать здесь.

12+

Стрелка, 21Ж

  

Ярослава Тринадцатко в DKRT

16 февраля в 19:00 резидент московского StandUp Club #1 выступит со своими лучшими монологами. В сольнике комика жесткие шутки на актуальные темы с легким циничным вайбом.

18+

Большая Покровская, 18

  

Green Apelsin в Premio 

16 февраля в 20:00 якутская артистка, миксующая красивые балладные мелодии с фольклорными сюжетами, выступит с хитами и новым материалом. Тут и свежий неофолк похожий на приятный саунд к фильму ужасов, и мрачноватые истории в сочетании с трип-хоп битами и внеземным голосом.

12+

Нижне-Волжская наб., 1В

  

17 февраля

Выставка Doodlehood в «Тихой»

17 февраля в 14:00 художник Яков Хорев проведет экскурсию по собственной выставке. Doodlehood — это визуальные и текстовые заметки из скетчбуков, где авангардные и камерные образы масштабируются до инсталляции при помощи вышивки(!). 

16+

Ульянова, 4В

  

Артист-ток «Маньера модерна» в Арсенале

17 февраля в 18:00 состоится открытый разговор куратора выставки Дарьи Колпашниковой и художников Егора Кошелева и Виталия Пушницкого. О творческих людях в эпоху перемен, живописи маньеристического направления и нарушении канона, которое становится источником вдохновения.

12+

Кремль, 6
  

Выставка «Продукты 24» во Freakadely

17 февраля в 18:00 здесь представят выставку с абстрактными пейзажами русской хтони под аутентичную музыку от самых колоритных нижегородских диджеев. Все по заветам андеграунда и угара.

18+

Алексеевская, 13Д

  

«Мадам Баттерфляй» в Оперном

17 февраля в 18:00 зрители смогут увидеть один из главных шедевров мирового оперного искусства о трагичной любви и столкновении двух культур. Оперу исполнят на итальянском языке с построчным переводом на русский.

12+

Белинского, 59

  

18 февраля

Каверы на Led Zeppelin и Deep Purple в «Рекорде»

18 февраля 16:00 и 19:00 струнный оркестр Hard Rock Orchestra выступит с программой каверов на хиты легендарных Metallica, Led Zeppelin, Deep Purple и отечественных рокеров.

12+

Пискунова, 11/7

  

Feduk в Milo Concert Hall

18 февраля в 19:00 — сольный концерт от универсального музыканта и старшего брата всех рэперов новой волны. Едкие панчи в рэп-треках, привязчивые («Откуда ты тут взяла-ась?») поп-припевы, запоминающиеся вокальные партии в танцевальных вещах — кажется, нет таких жанров, где артист чувствует себя дискомфортно. Поистине музыкальный хамелеон.

12+

Родионова, 4

  

Текст: Тимофей Макаров
Фото: архив редакции

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