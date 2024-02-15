Deep Purple и Green Apelsin: вся палитра этого уикенда в Нижнем

16 февраля в 20:00 якутская артистка, миксующая красивые балладные мелодии с фольклорными сюжетами, выступит с хитами и новым материалом. Тут и свежий неофолк похожий на приятный саунд к фильму ужасов, и мрачноватые истории в сочетании с трип-хоп битами и внеземным голосом.

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