Алексей Городнев: «Классическая музыка очень органично вписывается в образ жизни современного человека»

В середине февраля завершается зимний сезон фортепианного фестиваля Pianissimo. Три города, 27 концертов, артисты из пяти стран. Создатель проекта Алексей Городнев рассказывает «НН.Собака.ru» о новых площадках фестиваля (Рио-де-Жанейро!), о том, как продвигать академический ивент с помощью чая, винила и скульптуры, и что для пианиста страшнее, чем концерт.
В орбите Pianissimo много музыкантов — от будущих звезд до тех, кого публика уже хорошо знает и на кого, что называется, идет. Как вы отбираете участников?
Мы отслеживаем различные конкурсы, прислушиваемся к мнению заслуженных педагогов, отсматриваем концерты дебютантов. Периодически свои кандидатуры предлагают сами артисты или их родители. Были случаи, когда пианисты рекомендовали друг друга. Афиша Pianissimo — это наш собственный отбор, и при ее составлении мы не боимся экспериментов.
И в Интернете ищете участников?
Конечно, но это только в том случае, если пианисты ведут соцсети: многие не живут онлайн. У нас была история с Егором Сидоровым, который выступал прошлым летом на фестивале. Ему 17 лет, он яркий пианист, но у него нет соцсетей. Мы заметили Егора на итальянском конкурсе, не сразу нашли его контакты, в итоге помогли сокурсники Егора.
Важно, чтобы артист был активен: необязательно много гастролировать, но нужно периодически заявлять о себе, тогда мы видим музыканта и можем рассмотреть его в качестве участника Pianissimo. Наверное, это самый быстрый способ попасть в поле зрения фестиваля – быть заметным в индустрии. А если пианист еще и соцсети ведет — вообще прекрасно.
Составы зимнего и летнего сезона Pianissimo продуманы на годы вперед...
Да, у нас сейчас список из ста пианистов со всего мира, которые могли бы принять участие в фестивале. Формат предполагает концерты десяти-двенадцати артистов за сезон, и наша главная задача – показать их публике, пока им не исполнилось 30 лет. Нам интересно показывать музыкантов в момент их творческого роста. Потом они начинают выигрывать конкурсы, и их гастрольный график становится сильно плотнее. Фестиваль предлагает артистам выступления на уникальных площадках – Эрмитаж, Пакгаузы, Дом культуры «ГЭС-2». Конечно, среди наших резидентов есть пианисты, которые прошли большой путь и уже нашли свою музыкальную нишу, но мы стараемся говорить про всех равно, не выделяя кого-то специально.
А вообще Pianissimo на уровне первоначальной задумки – это про что фестиваль?
Мне важно, чтобы событие давало импульс – и гостям, и артистам. Для многих наших зрителей вечер Pianissimo – первый концерт классической музыки в жизни. Многие пишут потом в соцсетях, что не ожидали такого отклика внутри себя. Кто-то после Pianissimo решает вернуться к занятиям музыкой. А для артистов участие в фестивале зачастую создает новый вектор развития. Выступление в одном из самых великих музеев мира, Эрмитаже, или на современной площадке помогают им подняться на новый эмоциональный уровень. И мы отчетливо видим, что классическая музыка очень органично вписывается в образ жизни современного человека.
Вы уже начали об этом говорить, кто ваши гости?
У нас очень широкая аудитория. Часть гостей впервые попадает на концерт академической музыки и погружается в эту атмосферу в непринужденной обстановке, а кто-то давно живет внутри этого мира. Но всех наших зрителей объединяет культурный лайфстайл: им интересны не только последние коллекции модных брендов и гастрономические открытия, но и светские вечера, выставки, премьеры, концептуальный театр и авангардные экспозиции.
Сейчас концерты Pianissimo проходят в трех городах – Нижнем Новгороде, Москве, Санкт-Петербурге. Планируете расширяться?
Добавим к этому списку Калининград, Екатеринбург и Владивосток. В первые два города наши солисты приедут уже зимой следующего года. А в конце апреля – начале мая у нас будет серия концертов в уникальном месте – в театре Copacabana Рио-де-Жанейро, который был восстановлен компанией LVMH к столетию легендарного отеля Belmond Copacabana Palace. Pianissimo уже звучал в Швейцарии, в Бразилии фестиваль окажется впервые. Ждем наши концерты в Рио с нетерпением и трепетом.
Говоря о дальнейшем развитии фестиваля, не планировали сделать какую-то просветительскую программу?
Мы уже сейчас ее реализуем в Нижнем Новгороде. Это творческие встречи после концертов. Обычно артисты общаются с поклонниками после выступления, и это органичная история, а тут мы предлагаем провести беседу на сцене, и музыканты по-разному на это отзываются. Для кого-то такой диалог со зрителем страшнее, чем сам концерт. Но, как показала практика, большинство участников хорошо воспринимают подобный формат и очень интересно рассказывают о своем профессиональном пути и восприятии музыки. Кстати, к каждому сезону фестиваля мы планируем выпускать каталоги, где будем писать про наших резидентов, композиторов, про локации проекта.
Читала, что вы продвигаете проект с помощью чая и винила?
Основная магистраль фестиваля – концерты, но есть и параллельные линии для привлечения новой аудитории. Весной прошлого года мы с одним из чайных домов создали коллекцию чая Pianissimо, включающую шесть блендов. Один был посвящен самому фестивалю, создание остальных пяти мы поручили артистам. Музыканты заполняли анкету, где нужно было ответить, с какой музыкой ассоциируется у них чай. Через работу с музыкальными образами они придумали пять именных купажей, которые сложились в коллекцию. Кроме того мы развиваем лейбл Pianissimo Classics: записываем виниловые альбомы наших пианистов. Уже вышла пластинка Ильи Папояна. Кстати, для каждого релиза мы разрабатываем уникальные обложки. В случае с альбомом Ильи над ней работал художник галереи Марины Гисич – коллекционер винила Владимир Кустов. Оформление было создано на основе пластинки Сергея Рахманинова 1953 года и получило название «Бикини № 42».
Скульптура?
К Новому году совместно с Masters Digital Gallery и их художником Денисом Давыдовым мы подготовили пятиметровую рождественскую ель в отеле «Арарат Парк Хаятт» в Москве – как символ начала зимнего фестиваля Pianissimo. Для нее Денис придумал пять скульптур пианистов, которые были созданы с отсылкой к традициям советского фарфора, но в современной интерпретации. Можно сказать, это наши артисты в разных амплуа: на скейте, с подарком или книгой «Евгений Онегин» в руках. Всего изготовлено около ста таких фигурок – после фестиваля они станут частью публичной художественной коллекции Pianissimo.
Где эта коллекция будет храниться?
Мы планируем, что она будет путешествовать за фестивалем, предварять его и привлекать новую аудиторию – адептов современного искусства. Туда же войдет часть работ после летней выставки Pianissimo в «Гранд Отеле Европа» в Петербурге, чьим куратором будет Марина Гисич. Она соберет художников, которые когда-либо высказывались на тему классической музыки. Выставка будет идти все лето.
Что еще нас ждет этим летом?
Фестиваль будет проходить с 8 июля по 16 августа на трех площадках — в Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде. Сезон обещает быть богатым на новые имена. Мы запланировали выступления 12 артистов из России, Италии, Турции, Чили, Колумбии, Китая, Сингапура, США и Южной Кореи – итого около 30 концертов.
Текст: Олеся Дедова
Фото: архив героя
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