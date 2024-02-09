Алексей Городнев: «Классическая музыка очень органично вписывается в образ жизни современного человека»

В орбите Pianissimo много музыкантов — от будущих звезд до тех, кого публика уже хорошо знает и на кого, что называется, идет. Как вы отбираете участников?

Мы отслеживаем различные конкурсы, прислушиваемся к мнению заслуженных педагогов, отсматриваем концерты дебютантов. Периодически свои кандидатуры предлагают сами артисты или их родители. Были случаи, когда пианисты рекомендовали друг друга. Афиша Pianissimo — это наш собственный отбор, и при ее составлении мы не боимся экспериментов.

И в Интернете ищете участников?

Конечно, но это только в том случае, если пианисты ведут соцсети: многие не живут онлайн. У нас была история с Егором Сидоровым, который выступал прошлым летом на фестивале. Ему 17 лет, он яркий пианист, но у него нет соцсетей. Мы заметили Егора на итальянском конкурсе, не сразу нашли его контакты, в итоге помогли сокурсники Егора.

Важно, чтобы артист был активен: необязательно много гастролировать, но нужно периодически заявлять о себе, тогда мы видим музыканта и можем рассмотреть его в качестве участника Pianissimo. Наверное, это самый быстрый способ попасть в поле зрения фестиваля – быть заметным в индустрии. А если пианист еще и соцсети ведет — вообще прекрасно.