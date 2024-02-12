Клоунский квартет из Питера едет в Нижний

В программе постановки от питерских актеров: Павла Алехина, Евгения Чумака, Ольги Скрипачевой и Марии Галкиной.

Они обещают, что дети будут хлопать в ладоши, а взрослые насладятся клоунскими репризами.

Все билеты на сайте ЦТМ. Начало в 12:00

улица Варварская, 32. Центр театрального мастерства

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Ранее «НН.Собака.ru» пообщалась с Павлом Алехиным и попыталась выяснить, как он балансирует между разными амплуа, нет ли у него проблем с ролями из-за «приклеившегося» образа Авабуки и какой он в жизни. А бонусом узнала секрет счастья.







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Фото: архив редакции