Костюмированное шествие в Нижнем возглавит Константин Ивлев

В параде могут принять участие все желающие.

Главные условия: оставить заявку на сайте, придумать костюм с любимым блюдом, продуктом или напитком. Авторов лучших костюмов ждут подарки.

Напомним, 5 и 6 августа городской парк превратится в площадку кулинарных баттлов, эстафеты «Адского шефа» и «огненных трансформеров». В рамках пройдет сразу два live-концерта — выступят Линда и группа «Винтаж».







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Фото: предоставлено организаторами