Костюмированное шествие в Нижнем возглавит Константин Ивлев

Семейный фестиваль «Да, Шеф!» пройдет в третий раз в парке «Швейцария». Масштабное гастро-событие стартует с Парада вкуса 5 августа.
В параде могут принять участие все желающие.
Главные условия: оставить заявку на сайте, придумать костюм с любимым блюдом, продуктом или напитком. Авторов лучших костюмов ждут подарки.
Напомним, 5 и 6 августа городской парк превратится в площадку кулинарных баттлов, эстафеты «Адского шефа» и «огненных трансформеров». В рамках пройдет сразу два live-концерта — выступят Линда и группа «Винтаж».
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Фото: предоставлено организаторами
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