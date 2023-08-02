Третий раз в Нижнем пройдет фестиваль «Да, Шеф!»

В первый день фестиваля, 5 августа, гости «Да, Шефа!» станут свидетелями кулинарной битвы. В живом шоу сразятся профессиональные повара против кулинаров-любителей. Судить «Кулинарную битву» будет главред «Собака.НН» Катерина Смирнова.

В программе: квест по парку, пикник, большое чаепитие, эстафеты, гигантские шашки, городки, стритбол. А еще здесь будет работать фитнес-дегустация от «ФизКульт». Также нижегородцы смогут поучаствовать в групповых программах по фруктовой йоге, танцевальным и силовым направлениям.

В рамках пройдет сразу два live-концерта. Выступят Линда и группа «Винтаж».

Интервью с шефом всея Руси для «НН.Собака.ru» читайте здесь.

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Фото: предоставлено организаторами