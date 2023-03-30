Благотворительный проект «Дом Удивительных Людей» отметит 4 года

Нижегородскому проекту «Дом Удивительных Людей» в этом году исполнится четыре года. Команда решает важную проблему интеграции людей с инвалидностью в общество. Сейчас в доме около 120 человек.
«Дом Удивительных Людей» — это проект поддержки детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья, сложными сочетанными нарушениями, в том числе ментальными, и семей, в которых они проживают.
Открытие пройдет 2 апреля в 12:00 в центре «Вега».
Программа:
- 13:00–13:35 — спектакль театральной мастерской Дома Удивительных Людей «Пожар в
- кармане»
- 13:50–14:20 — выступление НеШколы Барабанов
- 14:20–14:40 — интерактив от НеШколы Барабанов
- 14:55–15:25 — акустический концерт вокалистки Лизы Блиновой
- 15:25–16:00 — танцы
Образовательная площадка:
- 13:00–14:00 — дискуссия «Одиночество человека с расстройством аутистического
- спектра: выбор человека или реакция социума»
- 14:10–14:40 — «Живая библиотека»
- 14:50–15:50 — мастер-класс по песочной терапии в экзистенциальном подходе от
- психотерапевта проекта Мизиной Натальи
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Фото: с сайт проекта
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