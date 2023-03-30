Благотворительный проект «Дом Удивительных Людей» отметит 4 года

«Дом Удивительных Людей» — это проект поддержки детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья, сложными сочетанными нарушениями, в том числе ментальными, и семей, в которых они проживают.

Открытие пройдет 2 апреля в 12:00 в центре «Вега».

Программа:

13:00–13:35 — спектакль театральной мастерской Дома Удивительных Людей «Пожар в

— спектакль театральной мастерской Дома Удивительных Людей «Пожар в кармане»

13:50–14:20 — выступление НеШколы Барабанов

— выступление НеШколы Барабанов 14:20–14:40 — интерактив от НеШколы Барабанов

— интерактив от НеШколы Барабанов 14:55–15:25 — акустический концерт вокалистки Лизы Блиновой

— акустический концерт вокалистки Лизы Блиновой 15:25–16:00 — танцы

Образовательная площадка:

13:00–14:00 — дискуссия «Одиночество человека с расстройством аутистического

— дискуссия «Одиночество человека с расстройством аутистического спектра: выбор человека или реакция социума»

14:10–14:40 — «Живая библиотека»

— «Живая библиотека» 14:50–15:50 — мастер-класс по песочной терапии в экзистенциальном подходе от

— мастер-класс по песочной терапии в экзистенциальном подходе от психотерапевта проекта Мизиной Натальи

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Фото: с сайт проекта