Благотворительный проект «Дом Удивительных Людей» отметит четырехлетие

Гостей ждет фотопроект, спектакль, ярмарка и аукцион.

Команда дома остро нуждается в фотографах, монтажерах, видеографах, а также нужны волонтеры, которые помогут внутри мероприятия. Нижегородцы могут оставлять комментарии к этому посту или писать сообщение в группу.

Помочь «Дому Удивительных Людей» можно здесь.

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Фото: сайт организации