18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Благотворительный проект «Дом Удивительных Людей» отметит четырехлетие

Поделиться:

Нижегородскому проекту «Дом Удивительных Людей» в этом году исполнится четыре года. Команда уже начала подготовку ко дню рождения. В планах создать особое пространство с разной атмосферой: тихое место, место для игр и бурных эмоций, образовательную зону для разговоров и дискуссий.

 

Гостей ждет фотопроект, спектакль, ярмарка и аукцион.

Команда дома остро нуждается в фотографах, монтажерах, видеографах, а также нужны волонтеры, которые помогут внутри мероприятия. Нижегородцы могут оставлять комментарии к этому посту или писать сообщение в группу.

Помочь «Дому Удивительных Людей» можно здесь.

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: сайт организации

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: