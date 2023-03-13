Благотворительный проект «Дом Удивительных Людей» отметит четырехлетие

Нижегородскому проекту «Дом Удивительных Людей» в этом году исполнится четыре года. Команда уже начала подготовку ко дню рождения. В планах создать особое пространство с разной атмосферой: тихое место, место для игр и бурных эмоций, образовательную зону для разговоров и дискуссий.
Гостей ждет фотопроект, спектакль, ярмарка и аукцион.
Команда дома остро нуждается в фотографах, монтажерах, видеографах, а также нужны волонтеры, которые помогут внутри мероприятия. Нижегородцы могут оставлять комментарии к этому посту или писать сообщение в группу.
Помочь «Дому Удивительных Людей» можно здесь.
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Фото: сайт организации
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