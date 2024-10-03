Лауреат «Золотой маски» и ТОП 50. Собака.ru проведет в Нижнем театральный воркшоп

5 октября в 15:00 в ЦТМ узнаем о важности диалога между актером и зрителем. Порассуждаем о том, что есть театр сегодня, как он стыкуется с окружающей средой, откуда взять темы, как работать в непривычных условиях, как создать мир вокруг спектакля, какие сложности и, наоборот, дополнительные возможности и плюсы возникают при работе

6 октября в 15:00 пройдет воркшоп «Театр обыденности».

Кирилл Люкевич: «Что нужно, чтобы театр случился? Здание? Люстра? Буфет? Конечно. Но театр может существовать и вокруг нас, в деталях. Сюжеты, темы, артисты, декорации могут появиться совсем из привычных и простых для нас вещей».

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