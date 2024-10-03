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Театр

Лауреат «Золотой маски» и ТОП 50. Собака.ru проведет в Нижнем театральный воркшоп

В эти выходные в арт-резиденции ЦТM встречаемся с режиссером Кириллом Люкевичем из Санкт-Петербурга. Он поставил спектакль-экскурсию по заброшкам и гаражам «4elovekvmaske» (за который и получил «Золотую маску»), аудиоперфоманс в McDonald’s и судебную драму «Крайм» с онлайн-голосованием зрителей-присяжных. В Нижнем расскажет о том, как устроен site-specific театр, и научит искать вокруг себя сцены, антрепризы и декорации.

5 октября в 15:00 в ЦТМ узнаем о важности диалога между актером и зрителем. Порассуждаем о том, что есть театр сегодня, как он стыкуется с окружающей средой, откуда взять темы, как работать в непривычных условиях, как создать мир вокруг спектакля, какие сложности и, наоборот, дополнительные возможности и плюсы возникают при работе

6 октября в 15:00 пройдет воркшоп «Театр обыденности».

Кирилл Люкевич: «Что нужно, чтобы театр случился? Здание? Люстра? Буфет? Конечно. Но театр может существовать и вокруг нас, в деталях. Сюжеты, темы, артисты, декорации могут появиться совсем из привычных и простых для нас вещей».

Вход бесплатный, по регистрации 

Кирилл Люкевич дебютировал на подмостках 10 лет назад, придумав театр «НеМы», в котором поставил шесть спектаклей. Работал ассистентом Виктора Рыжакова на «Оптимистической трагедии» в Александринском театре. В театре «ЦЕХъ» шли его спектакль про Цоя «Апрель», в «Субботе» — постановка про аниме, игры и косплей «Сталлоне любовь корова», а в McDonald’s сайт-специфичный аудиоперфоманс для подкаста «Театр быта».

Читайте интервью с режиссером у наших питерских коллег здесь 

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