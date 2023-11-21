«Пьеро» в Нижнем

«Пьеро» — танцевальный моно-спектакль Павла Алехина, посвященный миму Марселю Марсо. Проект рассказывает про человека, который однажды понял, что он Пьеро.

Актера Павла Алехина, известного по образу клоуна Авабуки, уже несколько лет шатает из стороны в сторону. От клоунады в «Снежном шоу» Славы Полунина до драмы – в театре «Дерево» Антона Адасинского. А теперь еще и от клоунады до фантастики в фильме «Гром: Трудное детство», который вышел в прокат в январе 2023 года. Мы пообщались с Павлом и попытались выяснить, как он балансирует между разными амплуа, нет ли у него проблем с ролями из-за «приклеившегося» образа Авабуки и какой он в жизни. А бонусом узнали секрет счастья.

улица Варварская, 32 (Центр театрального мастерства)

12+