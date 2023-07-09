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Перформанс «Тайны горького дома»: как это было, ищем себя

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В эти выходные Нижний собрал деятелей искусства со всей страны. В городе проходят сразу два фестиваля: «Горький fest» и «Горький +». Последний, к примеру, представил перформанс «Тайны горького дома». Рассказываем, как это было и почему билеты раскупили почти сразу.

 

В мистическом, давно опустевшем доме нижегородцы попали на перформанс, выставку, спектакль, экскурсию и концерт одновременно. 

Произведения современных художников становятся декорациями, голос поэта — звуковым перформансом, спиритический сеанс — спектаклем, а лекция по истории искусств и философии — городским фольклором.

В роли ведущего — куратор и искусствовед Роман Шалгагов. Его задача — связать работы современных художников, специально созданных для этого проекта, с жизнью и творчеством Максима Горького.

В проекте принимают участие московские и нижегородские художники.

 

 

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Фото: Анастасия Волкова

 

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