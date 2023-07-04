Публикуем полную программу фестиваля «Горький +»

Публикуем подробности масштабной программы фестиваля.

Гостей ждут:

спектакль-концерт «Рождение человека» с участием Евгения Миронова, Александры Урсуляк и Юрия Башмета

концерт «Горький в музыке» — с Jukebox Trio, Андреем Гризли, Дмитрием Венгеровым

барочный спектакль-концерт «Солнце над островом Капри» с Виктором Вержбицким и спектакль-променад «Изергиль»

Также в Нижнем Новгороде покажут концерт «Горький и Ницше», спектакль «Отец» режиссера Дениса Хусниярова; спектакль «Горький татарин» режиссера Туфана Имамутдинова.

В этом году команда организаторов создаст новые художественные проекты с известными артистами и нижегородцами. В их числе — аудиопроект для канатной дороги «12 минут», мультимедийный медиаспектакль «Горький. Удалить из друзей», спектакль воспоминаний «Я был наполнен стихами бабушки», выставка-интервенция «Тайны горького дома» художницы, научный диспут «Несвоевременный человек», уличные театры.

Кроме того, в рамках фестиваля «Горький + Нижний Новгород» пройдет премьерный показ спектакля московского Театра на Бронной «Дачники на Бали, или «Асса» 30 лет спустя» в постановке Константина Богомолова с участием Александры Ребенок и Игоря Миркурбанова.

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Фото: предоставлено организаторами