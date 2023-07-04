18+
  • Развлечения
  • Театр
  • News
Театр

Публикуем полную программу фестиваля «Горький +»

Поделиться:

С 6 по 9 июля в Нижнем пройдет фестиваль искусств «Горький +». В программе: концерты, премьеры спектаклей, выставок, лекций и кинопоказов. Арт-директор фестиваля — актер Евгений Миронов.

 

Публикуем подробности масштабной программы фестиваля.

Гостей ждут:

  • спектакль-концерт «Рождение человека» с участием Евгения Миронова, Александры Урсуляк и Юрия Башмета
  • концерт «Горький в музыке» — с Jukebox Trio, Андреем Гризли, Дмитрием Венгеровым
  • барочный спектакль-концерт «Солнце над островом Капри» с Виктором Вержбицким и спектакль-променад «Изергиль»

Также в Нижнем Новгороде покажут концерт «Горький и Ницше», спектакль «Отец» режиссера Дениса Хусниярова; спектакль «Горький татарин» режиссера Туфана Имамутдинова.

В этом году команда организаторов создаст новые художественные проекты с известными артистами и нижегородцами. В их числе — аудиопроект для канатной дороги «12 минут», мультимедийный медиаспектакль «Горький. Удалить из друзей», спектакль воспоминаний «Я был наполнен стихами бабушки», выставка-интервенция «Тайны горького дома» художницы, научный диспут «Несвоевременный человек», уличные театры.

Кроме того, в рамках фестиваля «Горький + Нижний Новгород» пройдет премьерный показ спектакля московского Театра на Бронной «Дачники на Бали, или «Асса» 30 лет спустя» в постановке Константина Богомолова с участием Александры Ребенок и Игоря Миркурбанова.

 

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: предоставлено организаторами

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: