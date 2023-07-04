Публикуем полную программу фестиваля «Горький +»

С 6 по 9 июля в Нижнем пройдет фестиваль искусств «Горький +». В программе: концерты, премьеры спектаклей, выставок, лекций и кинопоказов. Арт-директор фестиваля — актер Евгений Миронов.
Публикуем подробности масштабной программы фестиваля.
Гостей ждут:
- спектакль-концерт «Рождение человека» с участием Евгения Миронова, Александры Урсуляк и Юрия Башмета
- концерт «Горький в музыке» — с Jukebox Trio, Андреем Гризли, Дмитрием Венгеровым
- барочный спектакль-концерт «Солнце над островом Капри» с Виктором Вержбицким и спектакль-променад «Изергиль»
Также в Нижнем Новгороде покажут концерт «Горький и Ницше», спектакль «Отец» режиссера Дениса Хусниярова; спектакль «Горький татарин» режиссера Туфана Имамутдинова.
В этом году команда организаторов создаст новые художественные проекты с известными артистами и нижегородцами. В их числе — аудиопроект для канатной дороги «12 минут», мультимедийный медиаспектакль «Горький. Удалить из друзей», спектакль воспоминаний «Я был наполнен стихами бабушки», выставка-интервенция «Тайны горького дома» художницы, научный диспут «Несвоевременный человек», уличные театры.
Кроме того, в рамках фестиваля «Горький + Нижний Новгород» пройдет премьерный показ спектакля московского Театра на Бронной «Дачники на Бали, или «Асса» 30 лет спустя» в постановке Константина Богомолова с участием Александры Ребенок и Игоря Миркурбанова.
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Фото: предоставлено организаторами
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