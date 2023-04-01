Павел Алехин представит серию новелл «Вальсирующие»

Это серия новелл о современном человеке, его поисках смысла жизни, свободы и любви в череде испытаний.

«Изначально,мы назвали его танцевальным перформансом. По стилю он близок к технике Physical theatre. На нас явное влияние оказали Пина Бауш, Антон Адасинский и течение японского танца буто. Со временем проект стал перерастать в спектакль-притчу, рассказанную языком танца, музыки и тишины», — рассказывают артисты.

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12+

Актера Павла Алехина, известного по образу клоуна Авабуки, уже несколько лет шатает из стороны в сторону. От клоунады в «Снежном шоу» Славы Полунина до драмы – в театре «Дерево» Антона Адасинского. А теперь еще и от клоунады до фантастики в фильме «Гром: Трудное детство», который вышел в прокат в январе 2023 года. Мы пообщались с Павлом и попытались выяснить, как он балансирует между разными амплуа, нет ли у него проблем с ролями из-за «приклеившегося» образа Авабуки и какой он в жизни. А бонусом узнали секрет счастья.





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Фото: архив организаторов