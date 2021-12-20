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Театр

В Нижегородском театре оперы и балета пройдет премьера балета «Щелкунчик»

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24 декабря в театре оперы и балета имени Пушкина пройдет премьерный показ самой новогодней сказки — балета «Щелкунчик». Новая постановка французского текста Александра Дюма «История Щелкунчика» по сказке Гофмана удивит зрителей современными технологиями в сочетании с классическим сюжетом.

 

Автор хореографии нового спектакля – руководитель балетной труппы Морихиро Ивата. По его словам, он сохраняет лучшие традиции русского классического балета, привнося в них динамику и темпоритм современного мира.

Визуальное оформление спектакля создадут с помощью ярких проекционных декораций и 3D-эффектов. Художником по мультимедийной сценографии выступит Мария Чернова и студия «Артнови».

За костюма отвечает художник-модельер театрального костюма в Большом театре — Майя Майер. Она сохранила основные цвета и формы, но актуализировала их с учетом хореографии Морихиро Ивата. 

«Мы уверены, что наш «Щелкунчик» станет одним из главных мероприятий, которые обязательно захотят посетить нижегородцы и гости города. Мы обещаем подарить всем настоящую сказку», — сказал хореограф-постановщик премьерного спектакля Морихиро Ивата.

Кроме артистов театра в постановке примут участие дети – учащиеся хореографического отделения Нижегородского театрального колледжа имени Евстигнеева.

Напомним, ранее в Нижегородском театре оперы и балета прошел показ самой громкой(!) премьеры прошлого сезона – оперы «Свадьба Фигаро».

 

 

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Фото: архив организаторов

 

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Места:
Нижегородский театр оперы и балета им. А.С. Пушкина

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