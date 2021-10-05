В Нижегородском театре оперы и балета пройдет показ самой громкой(!) премьеры прошлого сезона – оперы «Свадьба Фигаро»

Полностью сохранив сюжетную линию и моцартовские смысловые акценты, постановщики сделали акцент на авторской сценографии, подтверждающей современность событий, описанных более 200 лет назад.

Постановку покажут на языке оригинала (итальянском) с параллельным переводом на русский язык (впервые в театре!).

«Чтобы ни одна важная деталь не ускользнула от зрительского внимания – на сцене установлены экраны, на которые выводится изображение с камер наблюдения, так что все скрытое в этой истории точно станет явным», — отмечают организаторы.

Напомним, ранее стало известно, что артисты нижегородского оперного театра вошли в шорт-лист VI Национальной оперной премии «Онегин».

Стоимость билетов — от 300 до 1500 рублей.

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Фото: архив организаторов