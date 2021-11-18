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Театр «Комедiя» запускает конкурс комедийной драматургии. Поучаствовать может каждый

Нижегородский театр «Комедiя» — театр, который существует в рамках одного жанра, запускает конкурс новой комедийной драматургии. Об этом сообщает команда театра.

 

В отборочном туре может поучаствовать любой желающий — нет никаких возрастных или профессиональных ограничений. Заявки принимаются до 16 февраля 2022 года (включительно) на почту comedy.contest.nnov@gmail.com. Важно — один автор может отправить не более двух театральных пьес.

Каждую пьесу прочтет и оценит группа отборщиков-ридеров — это режиссеры, критики и театральные продюсеры.

В мае 2022 года сформируется лонг-лист из 20 пьес, которые отборщики обсудят с драматургами на общей zoom-конференции. В шорт-лист конкурса войдут пять пьес из которых выберут одну и поставят в следующем театральном сезоне.

Напомним, ранее сообщалось, что театр «Комедiя» создает манифест. Для этого команда театра проводит опрос среди нижегородцев и гостей города, в котором задает вопросы о смыслах, проблемах и темах, которые волнуют жителей сегодня.

 

 

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Фото: ermolova.ru/theatre/blog

 

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