Нижегородский театр «Комедiя» создает манифест. Каждый нижегородец может поучаствовать в его написании

«Что для каждого из нас ценно на сегодняшний день? Не (только) в театре, а в мире, в жизни, в целом. Мы решили попробовать составить манифест «Комедiи» из ответов на этот вопрос от наших зрителей, коллег или тех, кто всегда проходил мимо нашего театра», — отмечает команда театра.

Опрос продлится до 24 ноября. В кассовом зале театра стоит специальная урна, куда можно опустить листок с ответом — ежедневно с 10:00 до 20:00 (с перерывом на обед с 14:20 до 15:00). Также еще одна урна расположена в фойе театра. Поучаствовать в опросе можно и онлайн: необходимо отправить свой ответ на электронную почту comedy.social.research@gmail.com — в теме письма указать «Манифест».

Манифест опубликуют 1 декабря: «Мы постараемся собрать и вычислить основные тенденции воззрений общества на мир, в котором оно живет».

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Фото: сообщество театра