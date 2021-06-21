Театры Нижнего Новгорода досрочно завершают сезон из-за Covid-19

Ранее, губернатор области Глеб Никитин внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности». Теперь посетить мероприятия можно только при наличии специальных документов — среди них, ПЦР-тест или сертификат о вакцинации.

Оперный театр имени Пушкина закончит 86-й сезон 23 июня вечером балета с участием звезд мировой и российской сцены.

Билеты на спектакли 25 и 27 июня, можно сдать, либо посетить постановки, которые пройдут в театре 22 и 23 июня, либо сохранить билеты и воспользоваться ими в следующем сезоне.

Кроме того, Нижегородский государственный академический театр кукол досрочно завершает 92-й сезон.

«Начиная с 18 июня 2021 года, все спектакли репертуара театра отменяются. Возврат билетов осуществляется по месту приобретения билетов», — отмечает руководство театра.

Театр «Комедия» уже закрылся — новый сезон стартует в августе.

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Фото: pexels