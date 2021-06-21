Театры Нижнего Новгорода досрочно завершают сезон из-за Covid-19

Оперный театр имени Пушкина и Нижегородский академический театр кукол досрочно закрывают сезон из-за новых коронавирусных ограничений, которые вступили в силу с 18 июня. Об этом сообщается на их официальных сайтах.
Ранее, губернатор области Глеб Никитин внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности». Теперь посетить мероприятия можно только при наличии специальных документов — среди них, ПЦР-тест или сертификат о вакцинации.
Оперный театр имени Пушкина закончит 86-й сезон 23 июня вечером балета с участием звезд мировой и российской сцены.
Билеты на спектакли 25 и 27 июня, можно сдать, либо посетить постановки, которые пройдут в театре 22 и 23 июня, либо сохранить билеты и воспользоваться ими в следующем сезоне.
Кроме того, Нижегородский государственный академический театр кукол досрочно завершает 92-й сезон.
«Начиная с 18 июня 2021 года, все спектакли репертуара театра отменяются. Возврат билетов осуществляется по месту приобретения билетов», — отмечает руководство театра.
Театр «Комедия» уже закрылся — новый сезон стартует в августе.
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Фото: pexels
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