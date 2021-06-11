Открылась регистрация на показы эскизных работ от школы-лаборатории «Линии театра». Они пройдут 12 июня

Участники соберут весь накопленный опыт (драматургия, телесность, звук/музыкальность, ощущение пространства) и через призму режиссуры создадут к 12 июня эскизные спектакли. Зрители смогут попасть на них по бесплатной регистрации.

Программа вечера:

Первый показ — «Волга-Волга»

начало — 6:45 утра | набережная по улице Черниговская (сбор около ЦТМ в 6:20, будет организован трансфер туда и обратно)

Показ второй — «ГАЗ-ХАУС»

начало — 18:00 | Арсенал ККЗ

Показ третий — «Митохондриальная Ева завода ГАЗ. Building utopia»

начало — 19:30 | сцена ЦТМ

Показ четвертый — «Цифровой и одновременно телесный перформанс «вдох/выдох» о дыхании живого и неживого»

начало — 20:30 | лекторий «Правда» (главный вход со стороны улицы Варварской, третий этаж)

Показ пятый — «ГАЗ. Реконструкция»

начало — 21:30 | пространство 2/8 («Нижполиграф», следуйте за указателями от ЦТМ)

Вход на показы свободный, но необходима регистрация.

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Фото: сообщество проекта «ВКонтакте»