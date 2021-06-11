Открылась регистрация на показы эскизных работ от школы-лаборатории «Линии театра». Они пройдут 12 июня

12 июня с 6:45 утра и до полуночи на территории Нижполиграфа, Арсенала и на улице Черниговской пройдут показы эскизных работ международной школы-лаборатории «Линии театра».
Участники соберут весь накопленный опыт (драматургия, телесность, звук/музыкальность, ощущение пространства) и через призму режиссуры создадут к 12 июня эскизные спектакли. Зрители смогут попасть на них по бесплатной регистрации.
Программа вечера:
Первый показ — «Волга-Волга»
- начало — 6:45 утра | набережная по улице Черниговская (сбор около ЦТМ в 6:20, будет организован трансфер туда и обратно)
Показ второй — «ГАЗ-ХАУС»
- начало — 18:00 | Арсенал ККЗ
Показ третий — «Митохондриальная Ева завода ГАЗ. Building utopia»
- начало — 19:30 | сцена ЦТМ
Показ четвертый — «Цифровой и одновременно телесный перформанс «вдох/выдох» о дыхании живого и неживого»
- начало — 20:30 | лекторий «Правда» (главный вход со стороны улицы Варварской, третий этаж)
Показ пятый — «ГАЗ. Реконструкция»
- начало — 21:30 | пространство 2/8 («Нижполиграф», следуйте за указателями от ЦТМ)
Вход на показы свободный, но необходима регистрация.
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Фото: сообщество проекта «ВКонтакте»
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