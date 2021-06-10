Пятая сессия школы-лаборатории «Линии театра» проходит в Нижнем Новгороде

«Линии театра» – авторский проект художественного руководителя театра «Современник» Виктора Рыжакова и художественного руководителя Центра театрального мастерства Евгения Пыхтина.

Название пятой школы-лаборатории — «Перспектива строительства. Действие первое». Участники соберут весь накопленный опыт (драматургия, телесность, звук/музыкальность, ощущение пространства) и через призму режиссуры создадут к 12 июня четыре эскизных спектакля. Зрители смогут попасть на них по бесплатной регистрации.

Публичная программа проекта пройдет до 12 июня — это открытые дискуссии и лекции:

10 июня в 18:00

Лексия Армана Гущяна — «Музыка как объект, среда и интерпретация»

10 июня в 19:00

Публичный диалог — «Театр в Нижнем: традиции, проблемы, перспективы»

11 июня в 19:00

Лекция Ксении Перетрухиной — «Художники рулят»

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Фото: Роман Бородин