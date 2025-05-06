Урбан-трейл RUTS в этом году впервые пробегут в Дзержинске, Выксе и Арзамасе.

В Дзержинске урбан-трейл устраивают 8 июня (кстати, на 95-летие города!). В традиционном аудиогиде участникам расскажут про архитектуру конструктивизма и советского функционализма. В Выксе, одном из старейших индустриальных городов и столице стрит-арта, побегут 6 июля. Трейл в Арзамасе завершит региональную серию 24 августа. Здесь будем рассматривать уникальную гражданскую застройку первой половины XIX века и 33 (!) церкви. В Нижнем RUTS пройдет 22 июня – обещают абсолютно новые точки на карте!

Russian Urban Trail Series объединяет спорт, туризм, культуру и историю. Каждый старт связан с жизнью города. Это не про соревнование, главная цель — прохождение маршрута в комфортном темпе, а основная миссия — исследовательская. RUTS устраивает с 2022 года агентство «Рейтинг». Это первый в стране урбан-трейл. А вообще, директор агентства Наталия Бочарова организует забеги с 2015 года (кто не знает «Беги, герой!»?), но именно в прошлом году на RUTS она пробежала свою первую «десятку», и мы там тоже были!

Регистрация здесь.

6+