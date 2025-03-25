Лауреат премии ТОП50 Элизабет Абраамян стала девятикратной чемпионкой России по настольному теннису

В финальной встрече она обыграла нижегородку Владу Воронину со счетом 4-0 (обе тренируются у Сергея Брусина). Помимо индивидуальной награды, теннисистка завоевала серебро в командном зачете.

Поздравляем Элизу с победой и перечитываем наше с ней интервью.

Элизабет Абраамян, теннисистка: «Теннисом сначала занимался старший брат, мы с мамой приходили его встречать из спортивной школы. Мне было три года, когда я захотела тоже попробовать. Тренер согласился работать со мной при условии, что я за неделю научусь набивать мяч на ракетке пять-семь раз. Через пять дней тренировок с мамой я набивала уже 10 раз. С тех пор настольный теннис занял главное место в моей жизни».