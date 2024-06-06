Сегодня в Нижнем стартуют международные соревнования по скейтбордингу BRIKS Skate Cup

В первенстве принимают участие профессиональные спортсмены из 23 (!) стран. Спортивный фестиваль имеет двухчастную форму: будет много про культуру стран-участниц (писали об этом здесь) и само соревнование скейтбордистов с мировыми именами.

Фестиваль откроют авторские экскурсии, гитарный скейт-перформанс и кинопоказы, сегодня в 19:00 в «Горадроме».

Спортивные ивенты пройдут в созданном специально к турниру скейт-парке на Нижне-Волжской набережной: