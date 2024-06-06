Сегодня в Нижнем стартуют международные соревнования по скейтбордингу BRIKS Skate Cup

Заезды райдеров будут проходить в скейт-парке, который построили специально к событию.
В первенстве принимают участие профессиональные спортсмены из 23 (!) стран. Спортивный фестиваль имеет двухчастную форму: будет много про культуру стран-участниц (писали об этом здесь) и само соревнование скейтбордистов с мировыми именами.
Фестиваль откроют авторские экскурсии, гитарный скейт-перформанс и кинопоказы, сегодня в 19:00 в «Горадроме».
Спортивные ивенты пройдут в созданном специально к турниру скейт-парке на Нижне-Волжской набережной:
- 6 июня. 11:00-20:00 — регистрация и раскатка участников
- 7 июня. 10:00-20:00 — раскатка и квалификационные групповые заезды
- 8 июня. 13:00-18:20 — раскатка и полуфинал соревнований по скейтбордингу
- 9 июня. 12:00-16:00 — свободное катание участников BRICS Skate Cup
- 9 июня. 16:00-21:00 — раскатка и финал соревнований
Фото: предоставлены организатором
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