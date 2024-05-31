Ресайклинг по-эфиопски, гитарный скейт-перформанс из Египта, вечеринка от HomeCrew: все о культурной программе ВRICS Skate Cup

С 6 по 9 июня в Нижнем пройдут соревнования по скейтбордингу среди профессиональных райдеров из 20 стран мира. Параллельно – кинопоказы, выставки, авторские экскурсии, паблик-токи и лекции. Рассказываем обо всем.
6 июня
- 19:00 – торжественное открытие культурной программы BRICS CUP by Grand Skate Tour.
- С 19:30 – авторские экскурсии по фестивальным выставкам:
«История нижегородского скейтбординга». Стенд от Жени Мумренкова и Вовы Бобкова;
Галерея скейтовых спотов «В Египет за скейтбордингом» от скейтеров из Египта;
Южноафриканский скейтбординг из архивов журнала Clued Skateboarding;
Стенд участников из Эфиопии «Поделки из кожи и дерева и переработка старых скейтбордов»;
Выставка дек с восточной айдентикой от китайского скейтового бренда Saga Skateboards (при участии райдеров и тим-менеджера команды);
Фотовыставка «Скейтбординг в Китае» от паназиатского журнала Wandering Magazine.
- 20:00 – гитарный перформанс от египетского скейтера Абдельрахмана Гхоньема.
- 21:00 – скейт-доки из Нижнего, Ирана и Турции:
Нижегородский скейт-фильм «Вспомнить всё» (эксклюзивная премьера);
Иранское скейтовое видео Tahdigz. Фильм, снятый на улицах древнего Исфахана. Фильм представят режиссер Саман Хосрави, а также главный герой и скейтер проекта Ариан Эстехмами (эксклюзивная премьера);
Премьера фильма «История турецкого скейтбординга».
«Горадром», набережная Гребного канала, 108г
7 июня
- 21:00 – презентация арт-объекта (который еще и спот) бразильского скейт-художника Ренато Кустодио. На стыке скейтбординга и искусства. Подробнее об инсталляции здесь.
Нижегородская ярмарка, Совнаркомовская улица, 13, корпус 1
8 июня
- 12:00 – лекция «Мир профессионального скейтбординга и опыт построения международной карьеры», спикер – Алекс Каролино (Бразилия).
- 13:30 – лекция «Опыт развития скейт-инфраструктуры в странах BRICS, спикеры Дариус Сайрус Бхаручи (Индия) и Даллас Оберхольцер (ЮАР).
GARAGE CO-WORK, Октябрьская улица, 35
- 21.00 – вечеринка HomeCrew x Grand Skate Tour
Бар Cargo Cult, улица Почаинская, 17ж.
Фото: предоставлены организатором
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