Ресайклинг по-эфиопски, гитарный скейт-перформанс из Египта, вечеринка от HomeCrew: все о культурной программе ВRICS Skate Cup

С 6 по 9 июня в Нижнем пройдут соревнования по скейтбордингу среди профессиональных райдеров из 20 стран мира. Параллельно – кинопоказы, выставки, авторские экскурсии, паблик-токи и лекции. Рассказываем обо всем.