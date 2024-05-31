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Ресайклинг по-эфиопски, гитарный скейт-перформанс из Египта, вечеринка от HomeCrew: все о культурной программе ВRICS Skate Cup

С 6 по 9 июня в Нижнем пройдут соревнования по скейтбордингу среди профессиональных райдеров из 20 стран мира. Параллельно – кинопоказы, выставки, авторские экскурсии, паблик-токи и лекции. Рассказываем обо всем.

6 июня

  • 19:00 ­­­­– торжественное открытие культурной программы BRICS CUP by Grand Skate Tour.
  • С 19:30 – авторские экскурсии по фестивальным выставкам:
    «История нижегородского скейтбординга». Стенд от Жени Мумренкова и Вовы Бобкова;
    Галерея скейтовых спотов «В Египет за скейтбордингом» от скейтеров из Египта;
    Южноафриканский скейтбординг из архивов журнала Clued Skateboarding;
    Стенд участников из Эфиопии «Поделки из кожи и дерева и переработка старых скейтбордов»;
    Выставка дек с восточной айдентикой от китайского скейтового бренда Saga Skateboards (при участии райдеров и тим-менеджера команды);
    Фотовыставка «Скейтбординг в Китае» от паназиатского журнала Wandering Magazine.
  • 20:00 – гитарный перформанс от египетского скейтера Абдельрахмана Гхоньема.
  • 21:00 ­– скейт-доки из Нижнего, Ирана и Турции:
    Нижегородский скейт-фильм «Вспомнить всё» (эксклюзивная премьера);
    Иранское скейтовое видео Tahdigz. Фильм, снятый на улицах древнего Исфахана. Фильм представят режиссер Саман Хосрави, а также главный герой и скейтер проекта Ариан Эстехмами (эксклюзивная премьера);
    ​​​​​​​Премьера фильма «История турецкого скейтбординга».

«Горадром», набережная Гребного канала, 108г

7 июня

  • 21:00 – презентация арт-объекта (который еще и спот) бразильского скейт-художника Ренато Кустодио. На стыке скейтбординга и искусства. Подробнее об инсталляции здесь.

Нижегородская ярмарка, Совнаркомовская улица, 13, корпус 1

8 июня

  • 12:00 – лекция «Мир профессионального скейтбординга и опыт построения международной карьеры», спикер – Алекс Каролино (Бразилия).
  • 13:30 – лекция «Опыт развития скейт-инфраструктуры в странах BRICS, спикеры Дариус Сайрус Бхаручи (Индия) и Даллас Оберхольцер (ЮАР).

GARAGE CO-WORK, Октябрьская улица, 35

  • 21.00 – вечеринка HomeCrew x Grand Skate Tour

Бар Cargo Cult, улица Почаинская, 17ж.

 

Фото: предоставлены организатором

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