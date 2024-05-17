Считаем часы до «Беги, герой!»

Юбилейный, десятый (!), благотворительный забег состоится в Нижнем 18 и 19 мая. В субботу на старт выйдут дети, а в воскресенье — взрослые. «НН.Собака.ru» тоже бежит. Рассчитываем финишировать и, надеемся, не самыми последними. Рассказываем подробнее про беганутое воскресенье.