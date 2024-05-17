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Считаем часы до «Беги, герой!»

Юбилейный, десятый (!), благотворительный забег состоится в Нижнем 18 и 19 мая. В субботу на старт выйдут дети, а в воскресенье — взрослые. «НН.Собака.ru» тоже бежит. Рассчитываем финишировать и, надеемся, не самыми последними. Рассказываем подробнее про беганутое воскресенье.

Расписание «Беги, герой!» (день взрослых):

  • 7:00, открытие стартового городка
  • 8:40, старт дистанции 10 км
  • 9:00, старт дистанции 21.1 км
  • 10:45, старт дистанции 5 км

Перед каждым стартом будут проводить разминки. Первыми выйдут бегуны из элитного кластера.
Награждение пройдет с 9:40 до 11:20.

Расписание «Беги, герой!» (день детей):

3-4 года (возможно сопровождение родителей)

  • 10:00 и 10:10, старт дистанции 200 м 

5-6 лет

  • 10:25, старт дистанции 500 м (девочки, 5 лет)
  • 10:30, старт дистанции 500 м (мальчики, 5 лет)
  • 10:40, старт дистанции 500 м (девочки, 6 лет)
  • 10:45, старт дистанции 500 м (мальчики, 6 лет)

7-8 лет

  • 10:55, старт дистанции 500 м (девочки, 7 лет)
  • 11:05, старт дистанции 500 м (мальчики, 7 лет)
  • 11:20, старт дистанции 500 м (девочки, 8 лет)
  • 11:30, старт дистанции 500 м (мальчики, 8 лет)

9-10 лет

  • 11:45, старт дистанции 500 м (девочки, 9 лет)
  • 11:50, старт дистанции 500 м (мальчики, 9 лет)
  • 11:55, старт дистанции 500 м (девочки, 10 лет)
  • 12:00, старт дистанции 500 м (мальчики, 10 лет)

11-13 лет

  • 12:10, старт дистанции 1000 м (11 лет)
  • 12:20, старт дистанции 1000 м (12 лет)
  • 12:30, старт дистанции 1000 м (13 лет)

Награждение пройдет в 12:00 и 13:00.

Перекрытия дорог

Ура, город встанет! С 00:00 до 15:00 будут перекрыты Канавинский мост и другие улицы по маршрут забега: Верхне-Волжская и Нижне-Волжская набережные, площадь Минина, Зеленский съезд.

Как добраться до старта участникам и болельщикам

Беспроигрышный вариант — метро.
Если все-таки планируете брать машину, то подъезжайте со стороны улицы Карла Маркса. 

Как это было в прошлом году,

рассказываем здесь.

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