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Нижегородка взяла серебро в гонке Легкова. Она уступила лидеру всего 11,6 секунды

Нижегородская лыжница и олимпийская чемпионка Анастасия Кулешова завоевала серебро в гонке Легкова.

Лучшей на дистанции стала олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова с результатом 51 минута 26,6 секунды. Третье место — у Марии Истоминой. 

Нижегородка оказалась второй. Она уступила лидеру 11,6 секунды.

Спортсменка рассказала: участие в этих соревнованиях помогло ей сохранить форму после марафона на Спартакиаде в Тюмени. Там она завоевала бронзу на дистанции 50 километров. 

Олимпиады Легкова прошла в Подмосковье. В них участвуют профессионалы и любители. В том числе и дети на разных дистанциях. 

Призовой фонд гонки — 5 миллионов рублей. 

Ранее стало известно, что нижегородские гимнастки Дина и Арина Аверины завершили спортивную карьеру. Об этом сообщила главный тренер национальной команды Ирина Винер.




 

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Фото: unsplash

 

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