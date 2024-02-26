Нижегородка взяла серебро в гонке Легкова. Она уступила лидеру всего 11,6 секунды

Лучшей на дистанции стала олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова с результатом 51 минута 26,6 секунды. Третье место — у Марии Истоминой.

Нижегородка оказалась второй. Она уступила лидеру 11,6 секунды.

Спортсменка рассказала: участие в этих соревнованиях помогло ей сохранить форму после марафона на Спартакиаде в Тюмени. Там она завоевала бронзу на дистанции 50 километров.

Олимпиады Легкова прошла в Подмосковье. В них участвуют профессионалы и любители. В том числе и дети на разных дистанциях.

Призовой фонд гонки — 5 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что нижегородские гимнастки Дина и Арина Аверины завершили спортивную карьеру. Об этом сообщила главный тренер национальной команды Ирина Винер.









Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: unsplash