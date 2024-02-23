Новость дня: гимнастки Аверины завершили спортивную карьеру

Нижегородские гимнастки Дина и Арина Аверины завершили спортивную карьеру. Сегодня об этом сообщила главный тренер национальной команды Ирина Винер.
Сейчас сестрам 25 лет.
Награды Дины Авериной:
- серебряная награда Олимпийских игр
- 18 золотых медалей чемпионатов мира
- а еще она — десятикратная чемпионка Европы и трехкратная победительница Европейских игр.
Арина Аверина пять раз становилась чемпионкой мира и девять — чемпионкой Европы. Еще она — трехкратная победительница Всемирных игр.
Обеим спортсменкам присуждено звание заслуженного мастера спорта России.
Узнать подробнее, как строилась спортивная жизнь гимнасток из национальной сборной, можно в нашем материале. По две тренировки в день, после чемпионата мира дается не меньше десяти дней на отдых, а после чемпионата Европы – максимум неделя. Арина и Дина Аверины, многократные чемпионки Европы и мира, в таком режиме жили много лет и воспринимают это как работу и дело привычки.
Ранее редакция «НН.Собака.ru» выяснила, кто помогает нижегородским инфлюенсерам создавать запоминающиеся образы для съемок и важных мероприятий, кому из индустрии моды они действительно доверяют и чей стиль их вдохновляет. Все инсайды с пометкой nota bene (возьмите на заметку. – Прим. ред.) ищите в нашем эксклюзивном фотопроекте. Про стиль сестер найдете здесь.
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Фото: архив редакции
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