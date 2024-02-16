Больше 5000 человек зарегистрировалось на марафон «Беги, герой» за неделю

PR-специалист «Рейтинга»

Каждой год, ровно за 100 дней до начала мы открываем регистрацию на самый ожидаемый забег региона «Беги, герой!» Регистрация проходит на портале Russia Running. Это сервис, на котором аккумулируется огромное количество стартов. И каждый год, традиционно, Russia Running не справляется с такой нагрузкой. Такое происходит только с нашими стартами, потому что они желаемы и ожидаемы. Считается престижным поймать первый, третий, пятый номер, поэтому ровно в 12:00, как только начинается регистрация, на сайт приходят очень много бегунов. В этот раз одновременно пыталось зайти 1700 человек.