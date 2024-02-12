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Идет регистрация на благотворительный полумарафон «БЕГИ, ГЕРОЙ!»

Самый масштабный региональный забег — благотворительный полумарафон «БЕГИ, ГЕРОЙ!» — пройдет 19 мая. Накануне, 18 мая, пройдет детский забег. Регистрация на забег уже идет, слотов остается все меньше. Рассказываем, почему стоит успеть.

 

«БЕГИ, ГЕРОЙ!» входит в ТОП-10 самых многочисленных забегов страны.

Его маршрут проходит через живописные обзорные точки города: Нижне-Волжскую набережную, площадь Минина и Пожарского, Гребной канал.

Дистанции доступны для разного уровня подготовки:

  • 5 и 10 километров — для любителей коротких дистанций;
  • 21.1 километр с затяжным подъемом — для опытных бегунов.

На детском забеге маленькие спортсмены могут пробежать 200, 500 метров и 1 километр. 

Напомним, в 2015 году БЕГИ, ГЕРОЙ! прошел впервые. В нем участвовало 514 человек.

А уже в этом году частью этого проекта станут около 15 тысяч взрослых и маленьких бегунов. 

Зарегистрироваться на забег можно здесь.

Редакция «НН.Собака.ru» уже начинает активно готовиться то ли к очередной десятке, то ли к полумарафону. Пока не решили, потому что в первую очередь занялись поиском идеального района для тренировок. Вот наши фавориты.

А подготовиться к марафону можно вместе с тренером Кириллом Палавиным. Во время первых зимних тренировок редакция задала ему насущные вопросики про темп, пульс, форму, площадки для бега в холодное время года.

 

 

 

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Фото: архив редакции

 

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