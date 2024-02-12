Идет регистрация на благотворительный полумарафон «БЕГИ, ГЕРОЙ!»

Напомним, в 2015 году БЕГИ, ГЕРОЙ! прошел впервые. В нем участвовало 514 человек.

А уже в этом году частью этого проекта станут около 15 тысяч взрослых и маленьких бегунов.

Зарегистрироваться на забег можно здесь.

Редакция «НН.Собака.ru» уже начинает активно готовиться то ли к очередной десятке, то ли к полумарафону. Пока не решили, потому что в первую очередь занялись поиском идеального района для тренировок. Вот наши фавориты.

А подготовиться к марафону можно вместе с тренером Кириллом Палавиным. Во время первых зимних тренировок редакция задала ему насущные вопросики про темп, пульс, форму, площадки для бега в холодное время года.

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Фото: архив редакции