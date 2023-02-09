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Старт регистрации на полумарафон «Беги, герой»

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Завтра, 10 февраля, открывается регистрация на самое массовое беговое мероприятие в Нижнем — благотворительный полумарафон «Беги, герой!». Участники стартуют 21 мая от стадиона «Нижний Новгород».

 

Доступны три дистанции: 5, 10 и 21, 1 километров, а для детей — 200 и 500 метров, а также километр.

Всех участников ждет:

  • номер
  • чип электронного хронометража
  • футболка
  • медаль на финише

Полумарафон пройдет в городе в девятый раз. За это время Нижний дважды получал звание беговой Столицы России.

Узнать подробнее, что мотивирует нижегородцев бежать полумарафон по улицам родного города, как они готовятся, какие маршруты выбирают для тренировок и почему, можно здесь.

 

 

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Фото: архив организаторов

 

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