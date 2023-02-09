Старт регистрации на полумарафон «Беги, герой»

Доступны три дистанции: 5, 10 и 21, 1 километров, а для детей — 200 и 500 метров, а также километр.

Всех участников ждет:

номер

чип электронного хронометража

футболка

медаль на финише

Полумарафон пройдет в городе в девятый раз. За это время Нижний дважды получал звание беговой Столицы России.

Узнать подробнее, что мотивирует нижегородцев бежать полумарафон по улицам родного города, как они готовятся, какие маршруты выбирают для тренировок и почему, можно здесь.

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Фото: архив организаторов