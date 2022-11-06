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«Норманочка» против «Лагуны-УОР»: 6:1

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Спортклубы столицы Приволжья презентовали новую экипировку. В рамках проекта «Вместе за Нижний» у клубов появилась единая игровая форма. В одном из домашних матчей женская команда «Норманочка» одержала победу в новой форме.

 

Матч с нижегородской женской команды с пензенской «Лагуной-УОР» завершился со счетом 6:1.

Команды сыграют в следующих домашних матчах:

  • 7 ноября (20:00) хоккейное «Торпедо» играет со Спартаком
  • 11 ноября (18:45) баскетболисты «Пари Нижний Новгород» принимают Минск
  • 11 ноября (19:00) футболисты «Пари Нижний Новгород» встречаются с Ахматом
  • 11 ноября (19:00) волейболисты АСК играют с Нефтяником



 

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Фото: сообщество «ВКонтакте»

 

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