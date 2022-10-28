Запуск проекта «Вместе за Нижний»

Команда проекта «Нижний 800» и спортклубы столицы Приволжья презентуют новую экипировку. В рамках проекта «Вместе за Нижний» у клубов появится единая игровая форма. Они проведут в ней несколько домашних матчей.
Напомним, в год 800-летия города игровая форма в едином стиле появилась только у трех клубов. В их числе — футбольный, хоккейный и баскетбольный. В этом году участников станет больше.
Презентация новой экипировки пройдет в мультимедийном формате от студии dreamlaser. Гостей приглашают в Гербовый зал Ярмарки. Вход свободный.
- 3 ноября — с 15:00 до 21:00 (каждые 30 минут)
- 4 ноября — с 12:00 до 21:00 (каждые 30 минут)
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