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Запуск проекта «Вместе за Нижний»

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Команда проекта «Нижний 800» и спортклубы столицы Приволжья презентуют новую экипировку. В рамках проекта «Вместе за Нижний» у клубов появится единая игровая форма. Они проведут в ней несколько домашних матчей.

 

Напомним, в год 800-летия города игровая форма в едином стиле появилась только у трех клубов. В их числе — футбольный, хоккейный и баскетбольный. В этом году участников станет больше.

Презентация новой экипировки пройдет в мультимедийном формате от студии dreamlaser. Гостей приглашают в Гербовый зал Ярмарки. Вход свободный.

  • 3 ноября — с 15:00 до 21:00 (каждые 30 минут)
  • 4 ноября — с 12:00 до 21:00 (каждые 30 минут)


 

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