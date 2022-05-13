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На нижегородской площадке «Спорт Порт» пройдет фитнес-фестиваль

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Завтра, 14 мая, на площадке «Спорт Порт» пройдет областной фитнес-фестиваль «PROфестиваль: fitness life». Нижегородцев ждет насыщенная программа: мастер-классы, творческие шоу и возможность сдать нормативы ГТО.

 

В программе фестиваля:

  • показательные выступления спортсменов
  • межвузовские соревнования фитнес-направленности
  • танцевальные и спортивные мастер-классы от профессиональных фитнес-инструкторов
  • сдача нормативов ГТО
  • творческое шоу
  • детские мастер-классы

Зарегистрироваться и посмотреть полное расписание можно по ссылке.

Напомним, ранее «Заповедные кварталы» анонсировали программу Ночи музеев. 21 мая горожан ждут экскурсии, а завершением программы станет ночное иммерсивное чаепитие в Тайном саду.


 

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Фото: pexels

 

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