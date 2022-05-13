На нижегородской площадке «Спорт Порт» пройдет фитнес-фестиваль

В программе фестиваля:

показательные выступления спортсменов

межвузовские соревнования фитнес-направленности

танцевальные и спортивные мастер-классы от профессиональных фитнес-инструкторов

сдача нормативов ГТО

творческое шоу

детские мастер-классы

Зарегистрироваться и посмотреть полное расписание можно по ссылке.

Напомним, ранее «Заповедные кварталы» анонсировали программу Ночи музеев. 21 мая горожан ждут экскурсии, а завершением программы станет ночное иммерсивное чаепитие в Тайном саду.





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Фото: pexels