На нижегородской площадке «Спорт Порт» пройдет фитнес-фестиваль

Завтра, 14 мая, на площадке «Спорт Порт» пройдет областной фитнес-фестиваль «PROфестиваль: fitness life». Нижегородцев ждет насыщенная программа: мастер-классы, творческие шоу и возможность сдать нормативы ГТО.
В программе фестиваля:
- показательные выступления спортсменов
- межвузовские соревнования фитнес-направленности
- танцевальные и спортивные мастер-классы от профессиональных фитнес-инструкторов
- сдача нормативов ГТО
- творческое шоу
- детские мастер-классы
Зарегистрироваться и посмотреть полное расписание можно по ссылке.
Напомним, ранее «Заповедные кварталы» анонсировали программу Ночи музеев. 21 мая горожан ждут экскурсии, а завершением программы станет ночное иммерсивное чаепитие в Тайном саду.
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Фото: pexels
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