Качели-гнезда, горки-трубы и бревна: на Нижневолжской набережной открыли новую детскую площадку.

«Теперь на набережной можно не просто прогуливаться, но и весело играть на детской площадке. Дети разных возрастов могут кататься на качелях-гнездах, лазать по бревнам, бегать по сетчатым тоннелям, спускаться с большой закругленной горки-трубы, прыгать по пенькам и придумывать свои игры», — добавляет команда проекта.

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Фото: сообщество «Института развития городской среды» «ВКонтакте»