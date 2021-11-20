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Качели-гнезда, горки-трубы и бревна: на Нижневолжской набережной открыли новую детскую площадку.

На Нижневолжской набережной около Канавинского моста открылась новая детская площадка в рамках программы благоустройства «Среда 800». По периметру площадки высажено много зелени — клены, яблони и кустарники. Они будут давать тень и защищать от ветра.

 

Современная детская площадка открылась недалеко от Канавинского моста. Дизайн пространства разработали авторы концепции обновления набережной — нижегородским бюро MISH studio под кураторством команды ИРГСНО.

Пространство площадки создано из травмобезопасного покрытия — это мелкий окатанный гравий. По периметру площадки установили светильники с теплым светом и много зеленых растений. Так, там высадили — клены, яблони и 93 кустарника — пузыреплодник, сирени, спиреи и барбарис. Деревья будут давать тень и защищать от ветра.

 

«Теперь на набережной можно не просто прогуливаться, но и весело играть на детской площадке. Дети разных возрастов могут кататься на качелях-гнездах, лазать по бревнам, бегать по сетчатым тоннелям, спускаться с большой закругленной горки-трубы, прыгать по пенькам и придумывать свои игры», — добавляет команда проекта.

 

 

 

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Фото: сообщество «Института развития городской среды» «ВКонтакте»

 

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