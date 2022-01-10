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Конькобежки из Нижнего Новгорода взяли бронзу чемпионата Европы

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На чемпионате Европы по конькобежному спорту в Нидерландах нижегородки — Дарья Качанова, Елизавета Голубева и Наталья Воронина — завоевали бронзовые медали на отдельных дистанциях. Об этом рассказали спортсменки на страницах в Instagram.

 

 

Так, спортсменка Дарья Качанова завоевала бронзу на дистанциях — 500 и 1000 метров. В составе командной гонки на шесть кругов конькобежки — Елизавета Голубева и Наталья Воронина — взяли бронзу. Кроме того, Елизавета Голубева стала третьей в масс-старте.

Напомним, ранее Нижегородский пловец Михаил Доринов завоевал золото чемпионата России по плаванию. Соревнования проходили в 25-метровом бассейне в Санкт-Петербурге.

 

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Фото: Instagram Дарьи Качановой

 

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