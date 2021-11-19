Спортсмен из Нижнего Новгорода завоевал золотую медаль чемпионата России по плаванию

В Санкт-Петербурге Михаил Доринов лидировал в дистанции 200 метров — он быстрее всех проплыл брассом. В вечернем финале нижегородец не оставил шансов своим конкурентам из Кемеровской и Ростовской областей. Результат победителя — 2.02,76.

Нижегородец на 0,49 секунды опередил Александра Жигалова из Кемеровской области.

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Фото: Instagram Михаила Доринова