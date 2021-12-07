Лыжник из Нижнего Новгорода Артем Мальцев взял серебро этапа Кубка мира по лыжным гонкам

Ранее на первом этапе кубка мира по лыжным гонкам нижегородец завоевал третье место. Второй этап Кубка стартовал 3 декабря, а спортивные соревнования перенеслись в норвежский Лиллехаммер. Вместе с Артемом Мальцевым в эстафете участвовали — Александр Терентьев, Илья Семиков и Сергей Устюгов.

«Уже известно, что в Пекине точно выступят Александр Большунов и Александр Терентьев. Остальные лыжники поборются еще за шесть путевок. Конкуренция очень сильная и просто невозможно предсказать, чем завершится эта борьба», — рассказал Артем Мальцев.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: Instagram Артема Мальцева