18+
  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

Лыжник из Нижнего Новгорода Артем Мальцев взял серебро этапа Кубка мира по лыжным гонкам

На этапе кубка мира по лыжным гонкам нижегородец Артем Мальцев вместе с командой завоевали серебро в эстафете смешанным стилем. Этап прошел в норвежском Лиллехаммере. Об этом рассказал спортсмен на своей личной странице в Instagram.

 

 

Ранее на первом этапе кубка мира по лыжным гонкам нижегородец завоевал третье место. Второй этап Кубка стартовал 3 декабря, а спортивные соревнования перенеслись в норвежский Лиллехаммер. Вместе с Артемом Мальцевым в эстафете участвовали — Александр Терентьев, Илья Семиков и Сергей Устюгов.

«Уже известно, что в Пекине точно выступят Александр Большунов и Александр Терентьев. Остальные лыжники поборются еще за шесть путевок. Конкуренция очень сильная и просто невозможно предсказать, чем завершится эта борьба», — рассказал Артем Мальцев.

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: Instagram Артема Мальцева

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: