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Лыжник из Нижнего Новгорода Артем Мальцев взял бронзу первого этапа кубка мира по лыжным гонкам

На первом этапе кубка мира по лыжным гонкам нижегородец — Артем Мальцев — завоевал третье место. Кубок мира стартовал в финском городе Рука 26 ноября.

 

Первым испытанием для спортсменов стал спринт, вторым — гонка с интервальным стартом. На третий день лыжникам предстояло пройти 15-километровую гонку преследования.

28 ноября весь пьедестал гонки преследования остался за российскими лыжниками. Первым к финишу пришел — Александр Большунов, спустя полсекунды финишировал Сергей Устюгов. Нижегородец Артем Мальцев добрался до финиша третьим с отрывом в 0,7 секунды.

Второй этап Кубка стартует 3 декабря. Спортивные соревнования перенесутся в норвежский Лиллехаммер.

 

 

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Фото: Instagram Артема Мальцева

 

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