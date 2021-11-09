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Спорт

«Приносит удачу»: БК «Нижний Новгород» одержал победу в новой игровой форме

Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» первым из трех команд города сыграл в новой игровой форме, которая создавалась к 800-летию столицы Приволжья. Первая встреча в новой айдентике оказалась счастливой — нижегородцы выиграли со счетом 79:65.

 

Вчера, 8 ноября, баскетбольный клуб «Нижний Новгород» сразился в матче с пермской «Пармой» в рамках Единой лиги ВТБ. Матч завершился со счетом 79:65 в пользу нижегородцев.

Форма к 800-летию Нижнего Новгорода объединила ведущие спортивные клубы города — ХК «Торпедо», БК «Нижний Новгород», ФК «Нижний Новгород». В едином дизайне заложены ключевые символы, смыслы и цвета города — природного ландшафта, рек и закатов.

Напомним, ранее сообщалось, что ведущие спортивные клубы города создали экипировку команд, выполненную в едином стиле.

 

 

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Фото: архив пресс-служб

 

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