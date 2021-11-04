Спортивные клубы Нижнего создали единую форму к юбилею города. Посмотрите, что из этого вышло

В основе айдентики к 800-летию Нижнего Новгорода лежат городские символы и смыслы. В цветах и стилистике паттерна нашли отражение природные особенности Нижнего — Волга и Ока, нижегородские закаты и ландшафт.

«Мы играем для болельщиков. И я уверен, многие нижегородцы поддерживают все спортивные команды родного города. Болельщики будут рады увидеть единение любимых спортивных клубов, тем более в такой символичный день, в год празднования 800-летия Нижнего Новгорода», — отметил генеральный директор ФК «Нижний Новгород» Равиль Измайлов.