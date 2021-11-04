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Спортивные клубы Нижнего создали единую форму к юбилею города. Посмотрите, что из этого вышло

Ведущие спортивные клубы города — ХК «Торпедо», БК «Нижний Новгород», ФК «Нижний Новгород» — создали экипировку команд, выполненную в едином стиле. В основе айдентики к 800-летию города лежит несколько общегородских символов и смыслов.

 

В основе айдентики к 800-летию Нижнего Новгорода лежат городские символы и смыслы. В цветах и стилистике паттерна нашли отражение природные особенности Нижнего — Волга и Ока, нижегородские закаты и ландшафт.

«Мы играем для болельщиков. И я уверен, многие нижегородцы поддерживают все спортивные команды родного города. Болельщики будут рады увидеть единение любимых спортивных клубов, тем более в такой символичный день, в год празднования 800-летия Нижнего Новгорода», — отметил генеральный директор ФК «Нижний Новгород» Равиль Измайлов.

 

 

В едином стиле используются изображения трех главных городских площадок: Кремль — сердца города, Чкаловской лестницы — символа стремления и движения вперед, Стрелки — места силы города, с которого все началось, где сливается энергия разных стихий.

«Фирменный паттерн по центру формы складывается в одно целое, когда спортсмены, представляющие три клуба, встают плечом к плечу. Это единство не только в спорте, но и в жизни», — отмечает Михаил Антипин.

Каждый из клубов самостоятельно определит, на какие матчи он выйдет в специальной форме.

 

 

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