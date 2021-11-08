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Нижегородка Анастасия Ашаева стала чемпионкой мира(!) по бодибилдингу

Анастасия Ашаева и Анастасия Золотая из Нижнего Новгорода стали победительницами Чемпионата мира по бодибилдингу. Соревнования проходили в испанском городе Санта-Сусанна с 3 по 8 ноября. Об этом спортсменки сообщили в Instagram-аккаунтах.

 

Спортсменки сообщили о победе в Instagram-аккаунтах, протоколы опубликованы на сайте международной федерации бодибилдинга и фитнесса.

Анастасия Ашаева стала Чемпионкой мира в своей ростовой категории, обойдя 23 соперницы. Соревнования прошли в испанском Санта-Сусанна.

«Я чемпионка мира. Как долго я к этому шла. На первом чемпионате мира я стала 7 , конечно тогда и форма была совершенно другая , но в тот день я пообещала себе , что вернусь и заберу этот титул», — делится эмоциями спортсменка.

Нижегородка Анастасия Золотая взяла «серебро» и стала вице-чемпионкой мира. 

«Многие не спали, смотрели и переживали. Я смотрю скрины с эфиров, отметки , я в шоке, вы самая сильная поддержка и мотивация!», — написала девушка в Instagram-аккаунте.

Напомним, ранее сообщалось, что Анастасия Ашаева и Анастасия Золотая из Нижнего Новгорода стали победительницами Чемпионата Европы по бодибилдингу в Испании.

 

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