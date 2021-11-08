Нижегородка Анастасия Ашаева стала чемпионкой мира(!) по бодибилдингу

Нижегородка Анастасия Золотая взяла «серебро» и стала вице-чемпионкой мира.

«Многие не спали, смотрели и переживали. Я смотрю скрины с эфиров, отметки , я в шоке, вы самая сильная поддержка и мотивация!», — написала девушка в Instagram-аккаунте.

Напомним, ранее сообщалось, что Анастасия Ашаева и Анастасия Золотая из Нижнего Новгорода стали победительницами Чемпионата Европы по бодибилдингу в Испании.

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