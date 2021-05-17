Нижегородки стали чемпионками Европы по бодибилдингу

Нижегородка Анастасия Ашаева завоевала титул чемпионки Европы по бодибилдингу. Об этом спортсменка также сообщила на своей странице в Instagram.

«Самое любимое — когда остаются три места. Ты можешь выдохнуть и понять, что ты уже в призовой тройке. Хотя, нет, самое любимое — это, когда объявляют второе место, и ты не слышишь своей фамилии, потому что ты — первая!», — отметила Анастасия.

Соревнования проходили с 13 по 17 мая в Испании в городе Санта-Сусанна. Участие в них приняли 23 девушки из разных стран мира.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.