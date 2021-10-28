Нижегородка Дина Аверина завоевала два «золота» чемпионата мира по художественной гимнастике

На чемпионате мира по художественной гимнастике прошли индивидуальные соревнования в упражнениях с обручем и мячом. Нижегородка Дина Аверина выиграла два золота, став 15-кратной чемпионкой мира. Ее сестра — Арина Аверина в упражнениях с мячом заняла второе место, а в упражнениях с обручем — только 6, уронив предмет.

Медали в упражнениях с булавами и лентой разыграют сегодня, 28 октября.

Напомним, ранее сестры Дина и Арина Аверины взяли восемь медалей в индивидуальных упражнениях на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро.

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Фото: сообщество сестер Авериных «ВКонтакте»