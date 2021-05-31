Нижегородские сестры Аверины завоевали восемь медалей на этапе Кубка мира в Италии

Арина Аверина победила в упражнениях с булавами и лентой, а также взяла бронзовые медали в упражнениях с обручем и мячами. Дина Аверина выиграла золото в упражнениях с обручем, серебро в упражнениях с мячом и лентой и бронзу в упражнениях с булавами.

Кроме того, в групповых упражнениях с пятью мячами, а также в упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав сборная России завоевала серебро.

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Фото: vk.com/club_averina_dina_arina