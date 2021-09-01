Спортсмен из Нижнего Новгорода завоевал золото на Паралимпийских играх в Токио. Он установил рекорд в беге на 400 метров

«Мы гордимся победой Андрея, его мужеством и стремлением к победе. Добиться такого результата невозможно, не имея за спиной сильной спортивной школы. Благодарю всех, кто готовит наших спортсменов к соревнованиям», — сказал Глеб Никитин.

Напомним, ранее нижегородский спортсмен — Дмитрий Сафронов — первым пришел к финишу на стометровке и побил мировой рекорд, преодолев дистанцию за 11,39 секунды и став обладателем золотой медали Паралимпиады.





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Фото: пресс-служба администрации города