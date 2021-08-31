Нижегородский спортсмен завоевал золото на Паралимпийских играх в Токио. Легкоатлет побил мировой рекорд

Студент Мининского университета первым пришел к финишу на стометровке и побил мировой рекорд, преодолев дистанцию за 11,39 секунды. Он выступал в классе Т35, где участвуют бегуны с нарушением координации.

«Я девять лет ждал, чтобы поехать на соревнования такого уровня. Победа в Паралимпийских играх — это цель, детская мечта, к которой я планомерно двигался. Мне хотелось победить и доказать, что даже если ты родом из маленького города, можно быть самым быстрым в мире!», — добавляет спортсмен.







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Фото: социальные сети