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На спортивных площадках Нижнего поставили QR-коды с видеоуроками тренировок

На открытых спортивных площадках Нижегородской области появились QR-коды с видеоуроками тренировок. Отсканировав цифровой код, любой желающий получает доступ к онлайн-урокам и может заниматься спортом самостоятельно.

 

Видеоматериалы разработаны Министерством спорта Нижегородской области для проекта «Спорт — норма жизни».

Сейчас видеоуроки с тренировками уже доступны для жителей:

  • Нижнего Новгорода
  • Бора
  • Воскресенска
  • Дзержинска
  • Дивеева
  • Сарова
  • Семенова
  • Вознесенска
  • Большого Болдина
  • Большого Мурашкина
  • Павлова
  • Сеченова
  • Ветлуги
  • Чкаловска
  • Краснооктябрьского района

Напомним, ранее сообщалось, что к 800-летию Нижнего Новгорода в городе установят 16 воркаут-площадок для занятий спортом. Строительные работы уже начались.

 

 

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Фото: архив пресс-служб

 

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