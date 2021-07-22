На спортивных площадках Нижнего поставили QR-коды с видеоуроками тренировок

На открытых спортивных площадках Нижегородской области появились QR-коды с видеоуроками тренировок. Отсканировав цифровой код, любой желающий получает доступ к онлайн-урокам и может заниматься спортом самостоятельно.
Видеоматериалы разработаны Министерством спорта Нижегородской области для проекта «Спорт — норма жизни».
Сейчас видеоуроки с тренировками уже доступны для жителей:
- Нижнего Новгорода
- Бора
- Воскресенска
- Дзержинска
- Дивеева
- Сарова
- Семенова
- Вознесенска
- Большого Болдина
- Большого Мурашкина
- Павлова
- Сеченова
- Ветлуги
- Чкаловска
- Краснооктябрьского района
Напомним, ранее сообщалось, что к 800-летию Нижнего Новгорода в городе установят 16 воркаут-площадок для занятий спортом. Строительные работы уже начались.
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Фото: архив пресс-служб
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