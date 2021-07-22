На спортивных площадках Нижнего поставили QR-коды с видеоуроками тренировок

Видеоматериалы разработаны Министерством спорта Нижегородской области для проекта «Спорт — норма жизни».

Сейчас видеоуроки с тренировками уже доступны для жителей:

Нижнего Новгорода

Бора

Воскресенска

Дзержинска

Дивеева

Сарова

Семенова

Вознесенска

Большого Болдина

Большого Мурашкина

Павлова

Сеченова

Ветлуги

Чкаловска

Краснооктябрьского района

Напомним, ранее сообщалось, что к 800-летию Нижнего Новгорода в городе установят 16 воркаут-площадок для занятий спортом. Строительные работы уже начались.

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Фото: архив пресс-служб