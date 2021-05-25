16 воркаут-площадок установят в Нижнем Новгороде к юбилею города

К 800-летию Нижнего в городе установят 16 воркаут-площадок для занятий спортом. Строительные работы уже начались. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Одну из площадок уже начали устанавливать в Сормовском районе около школы №81. На площадке разместятся 19 спортивных элементов — скамьи для пресса, баскетбольный щит, тренажеры, рукоходы, турники, брусья и перекладины.
Исполняющая обязанности директора школы № 81 Светлана Колотилова отметила, что спортивная площадка будет использоваться для профильного обучения школьников старшего звена и младшеклассников.
«Эта площадка рассчитана для жителей окрестных домов. Пока работает и открыта территория школы, любой желающий может прийти и позаниматься», — добавила Светлана Горбунова.
Работы завершат до 21 августа.
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Фото: архив пресс-служб
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