16 воркаут-площадок установят в Нижнем Новгороде к юбилею города

Одну из площадок уже начали устанавливать в Сормовском районе около школы №81. На площадке разместятся 19 спортивных элементов — скамьи для пресса, баскетбольный щит, тренажеры, рукоходы, турники, брусья и перекладины.

Исполняющая обязанности директора школы № 81 Светлана Колотилова отметила, что спортивная площадка будет использоваться для профильного обучения школьников старшего звена и младшеклассников.

«Эта площадка рассчитана для жителей окрестных домов. Пока работает и открыта территория школы, любой желающий может прийти и позаниматься», — добавила Светлана Горбунова.

Работы завершат до 21 августа.

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Фото: архив пресс-служб