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Нижегородский трамплин К–60 откроют к концу февраля

В Нижнем Новгороде трамплин К-60 планируется открыть во второй половине февраля. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Нижегородской области.

 

Трамплин К-60 в районе площади Сенной откроют во второй половине февраля 2021 года в рамках регионального чемпионата по прыжкам на лыжах. Первые посетители смогут прийти на новый объект раньше, на следующей (до 7 февраля) его введут в эксплуатацию, но пока только в тестовом режиме.

Ранее сообщалось, что территорию у трамплина в границах Казанской набережной, площади Сенной и Казанского съезда благоустроят за 74 миллиона рублей.


 

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Фото: novostroynn.ru

 

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