В Нижнем Новгороде благоустроят территорию у трамплина

На первый этап благоустройства территории рядом с трамплином у площади Сенной потратят 74 миллиона рублей. Проект развития пространства предполагает создание двух смотровых площадок площадью 100 и 800 квадратных метров, пешеходных троп и уличного освещения, установку лавочек, урн и ограждений в местах перепада рельефа.

23 ноября подведут итоги электронного аукциона и выберут подрядчика. Работы по развитию территории завершат в течение 8 месяцев с момента заключения договора.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде построят еще одну канатную дорогу между парком Победы и Печерским монастырем.

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Фото: Андрей Журавлев.