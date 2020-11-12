В Нижнем Новгороде благоустроят территорию у трамплина

Территорию у трамплина в границах Казанской набережной, площади Сенной и Казанского съезда благоустроят за 74 миллиона рублей.
На первый этап благоустройства территории рядом с трамплином у площади Сенной потратят 74 миллиона рублей. Проект развития пространства предполагает создание двух смотровых площадок площадью 100 и 800 квадратных метров, пешеходных троп и уличного освещения, установку лавочек, урн и ограждений в местах перепада рельефа.
23 ноября подведут итоги электронного аукциона и выберут подрядчика. Работы по развитию территории завершат в течение 8 месяцев с момента заключения договора.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде построят еще одну канатную дорогу между парком Победы и Печерским монастырем.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK, Facebook и Telegram.
Фото: Андрей Журавлев.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.