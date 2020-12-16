На FIDE Online Arena пройдет шахматный турнир

В декабре пройдет всероссийский Открытый кубок по шахматам. Онлайн-турнир Приволжского федерального округа стартует 21 декабря в 20:00 — участие бесплатное.
Гейминговая платформа FIDE Online Arena организует серию всероссийских открытых шахматных турниров с призовым фондом 60 000 рублей.
Отборочный этап Кубка пройдет в восьми федеральных округах России. Призовой фонд для каждого округа — 7 500 рублей. В конце декабря победители региональных турниров получат приглашение на финальную битву. Победитель получит звание лучшего онлайн-игрока 2020 года и доску с подписью выдающихся гроссмейстеров современности.
Турнир Приволжского федерального округа пройдет 21 декабря в 20:00.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде после выхода сериала «Ход королевы» выросли продажи шахмат.
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Фото: pexels.
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